В Турции поймали разыскиваемого в России преступника

IHA: Полиция в Турции задержала разыскиваемого в России мужчину

Турецкая полиция в провинции Коджаэли поймала человека, которого разыскивали в России «вооруженное ограбление в составе группы лиц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство İhlas Haber Ajansı.

Уточняется, что на 37-летнего мужчину было выдано так называемое красное уведомление Интерпола. Задержанного передали сотрудникам миграционного управления МВД Турции для дальнейшей экстрадиции в Россию.

Ранее правоохранители Италии задержали разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина. Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как считает следствие, в период с 2016 по 2017 год злоумышленник попытался украсть у Агентства по страхованию вкладов более 146 миллионов рублей, однако реализовать план у него не получилось. Он находился в розыске с октября 2024 года.