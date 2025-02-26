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03:16, 26 февраля 2025Мир

В Турции поймали разыскиваемого в России преступника

IHA: Полиция в Турции задержала разыскиваемого в России мужчину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Турецкая полиция в провинции Коджаэли поймала человека, которого разыскивали в России «вооруженное ограбление в составе группы лиц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство İhlas Haber Ajansı.

Уточняется, что на 37-летнего мужчину было выдано так называемое красное уведомление Интерпола. Задержанного передали сотрудникам миграционного управления МВД Турции для дальнейшей экстрадиции в Россию.

Ранее правоохранители Италии задержали разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина. Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как считает следствие, в период с 2016 по 2017 год злоумышленник попытался украсть у Агентства по страхованию вкладов более 146 миллионов рублей, однако реализовать план у него не получилось. Он находился в розыске с октября 2024 года.

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