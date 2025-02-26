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18:04, 26 февраля 2025Экономика

Растущую популярность игристых вин в России объяснили

Ресторатор Левицкий: Спрос на игристые вина в России растет из-за моды на ЗОЖ
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Спрос на игристые вина в России растет из-за моды на здоровый образ жизни и потребность в более легких видах спиртного. Так растущую популярность этого вида напитков объяснил ресторатор Дмитрий Левицкий, его слова приводит НСН.

По словам эксперта, увеличение продаж игристых вин — общемировой тренд благодаря моде на ЗОЖ. Кроме того, игристые вина более демократичны в упаковке, что облегчает их производство.

«Вывод о том, что дорогое вино обязательно будет качественным, не релевантен, поскольку на цену влияют десятки факторов. Доля винодела в каждой бутылке, если мы говорим о российском вине, занимает примерно 40 процентов, остальное составляют НДС, логистика, хранение и так далее», — пояснил он.

Как выяснили эксперты компании «Атол», продажи шампанского и игристых вин в несетевой рознице в январе-феврале 2025 года увеличились на восемь процентов. Самым популярным напитком при этом стало пиво — его продажи заняли 58 процентов.

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