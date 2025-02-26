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14:39, 26 февраля 2025Силовые структуры

Водителя-экспедитора задержали в российском регионе за растление 13-летней школьницы

В Екатеринбурге задержали водителя-экспедитора за растление школьницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге задержали 34-летнего водителя-экспедитора за секс с 13-летней школьницей. Об этом сообщает E1.RU.

По данным источника, интимная связь между мужчиной и подростком произошла летом 2024 года, однако несколько месяцев назад об этом узнала ее мать. Женщина написала заявление в полицию. Выяснилось, что мужчина познакомился со школьницей в интернете и во время переписки предложил ей интим, девочка согласилась и назвала свой адрес.

Переписку изъяли следователи. Мужчину обвиняют в преступлении по статьям о развратных действиях без применения насилия и в половом сношении с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали таксиста за приставания к пятилетнему сыну пассажирки.

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