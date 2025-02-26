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17:54, 26 февраля 2025Силовые структуры

Вооруженный солдат попался полиции после побега с полигона в российском регионе

Полиция поймала сбежавшего с полигона в Воронежской области солдата с оружием
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

В Воронежской области солдат сбежал с полигона во время учебных стрельб. Об этом сообщает издание «Сапа».

Побег был совершен 25 февраля с полигона «Погоново». 27-летний житель Нижнего Новгорода всего четыре дня назад заключил контракт с Минобороны.

Он пропал во время тренировочных занятий по стрельбе вместе с автоматом и патронами. На его поиски бросились сотрудники военной полиции, также ориентировки были разосланы во все отделы внутренних дел Нижегородской и Луганской областей, откуда родом контрактник.

Вскоре полицейские вышли на его след. Во время задержания дезертир не стал оказывать сопротивление и сдался.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае двух дезертиров из ЧВК «Вагнер» приговорили к 5,5 года колонии за фейки о Вооруженных силах России.

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