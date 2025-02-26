ВС РФ предотвратили наступление ВСУ на границе с Россией

«РВ»: ВС России не дают ВСУ концентрировать силы для наступления на границе

Армия России ликвидирует позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожают пункты базирования, опорные пункты, скопление пехоты и узлов связи ВСУ в Черниговской области. Так они не позволяют украинским войскам концентрировать силы для наступления на границе.

25 февраля российские операторы показали «дорогу смерти» в Суджу с украинской территории. На кадрах демонстрируется подбитая украинская бронетехника на участке протяженностью около 20 километров. «Эти события войдут в учебники по истории военного дела», — говорится в публикации.