Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:52, 26 февраля 2025Бывший СССР

Вступивший в ВСУ украинский режиссер погиб

Вступившего в ВСУ рекламного режиссера Кокошко убили в зоне СВО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные ликвидировали вступившего в Вооруженные силы Украины (ВСУ) рекламного режиссера Виталия Кокошко в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что мужчина был владельцем студии «Кинограф», а после вступил в ряды украинской армии. Он принимал участие в боевых действиях в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Ранее стало известно, что в зоне проведения СВО был устранен сражавшийся в составе ВСУ актер театра и кино Алексей Самойленко. Отмечается, что российские войска ликвидировали украинского артиста 19 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам

      Певица МакSим решила снять о себе фильм

      ВС России уничтожили часть ВСУ в Константинополе

      Раскрыты подробности подготовки серии терактов по заданию Украины в Ставрополье

      Додик призвал своих сторонников не беспокоиться

      Законопроект об упрощенном допуске газовщиков в квартиры прошел первое чтение

      Российский «Сармат» получил «мангал»

      В Кремле начались переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау

      Траты россиян на покупку отечественных машин взлетели

      Российские военные раскрыли подробности об освобождении Орловки и Погребков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше