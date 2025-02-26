Вступивший в ВСУ украинский режиссер погиб

Вступившего в ВСУ рекламного режиссера Кокошко убили в зоне СВО

Российские военные ликвидировали вступившего в Вооруженные силы Украины (ВСУ) рекламного режиссера Виталия Кокошко в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что мужчина был владельцем студии «Кинограф», а после вступил в ряды украинской армии. Он принимал участие в боевых действиях в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Ранее стало известно, что в зоне проведения СВО был устранен сражавшийся в составе ВСУ актер театра и кино Алексей Самойленко. Отмечается, что российские войска ликвидировали украинского артиста 19 февраля.

