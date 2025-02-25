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16:59, 25 февраля 2025Культура

Вступивший в ВСУ актер погиб в зоне СВО

Вступивший в ВСУ актер Алексей Самойленко погиб в зоне проведения СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) актер театра и кино Алексей Самойленко погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Life со ссылкой на украинские СМИ.

По данным источника, украинский артист был ликвидирован 19 февраля. Его похороны должны состояться в Киеве 26 февраля.

Кроме работы на сцене, Самойленко принимал участие в таких проектах, как «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту».

В ноябре сообщалось, что вступивший в ВСУ актер Петр Великий погиб в Курской области.

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