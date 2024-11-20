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15:34, 20 ноября 2024Культура

В Курской области погиб воевавший на стороне ВСУ актер

Воевавший за ВСУ украинский актер Петр Великий погиб под Курском
Андрей Шеньшаков

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) актер Петр Великий погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Черниговский драмтеатр.

Сообщается, что 48-летний артист погиб в Курской области. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Политика страны». Известно, что у Петра осталась дочь Екатерина. До вступления в ВСУ Великий работал в театре на протяжении 20 лет, где был ведущим мастером сцены. За свою карьеру актер сыграл свыше 35 ролей.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции погиб воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара».

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