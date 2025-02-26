Выбросившего на помойку подаренный жене Porsche россиянина захотели наказать

РЕН ТВ: Жителю Мытищ грозит штраф за выброшенный на помойку Porsche жены

Жителя подмосковного города Мытищи, выбросившего на помойку подаренный жене автомобиль Porsche, захотели наказать. Как выяснил телеканал РЕН ТВ, ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Такую меру предложили для мужчины представители Российского экологического оператора (РЭО).

Житель Подмосковья решил преподнести супруге элитную иномарку за три миллиона рублей, чтобы восстановить отношения. Машина оказалась немного битой, но влюбленный все же преподнес спутнице презент на 14 февраля, пообещав в скором времени отремонтировать авто.

Женщина восприняла побитый «подарок», как издевку, и не приняла его. Тогда муж расстроился и отвез машину к мусорным бакам, где и оставил.

Друзья семьи рассказали, что мужчина пока не знает, как поступить с автомобилем.

box#3665315