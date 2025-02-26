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08:30, 26 февраля 2025Силовые структуры

Заморившую голодом девочку-инвалида россиянку заключили под стражу

Суд на Камчатке арестовал опекуна, заморившую голодом девочку-инвалида
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу на два месяца 44-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского, которая, будучи опекуном пятилетней девочки-инвалида, заморила ее голодом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Против женщины возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью») УК РФ.

По версии следствия, в период с марта 2024 года по январь 2025-го опекун лишала потерпевшую питания и не соблюдала рекомендации врачей. В итоге девочка не выжила.

Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал и 28-летнюю местную жительницу, которая морила голодом своего девятимесячного сына. Она проходит обвиняемой по статьям 30 и 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

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