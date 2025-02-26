Зеленский анонсировал визит в США

Зеленский: Рабочая дата визита в США — 28 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон с рабочим визитом 28 февраля. Поездку в США украинский лидер анонсировал в ходе брифинга по вопросам соглашения о редкоземельных металлах, трансляция которого доступна на Youtube-канале издания «Общественное».

«Там есть рабочая дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита», — заявил Зеленский.

Он добавил, что повестка и остальные детали визита будут уточнены в ходе дальнейших переговоров президентских администраций США и Украины.

В ходе брифинга Зеленский заявил, что Украина не готова возвращать США даже десяти центов. Украинский лидер объяснил свое утверждение тем, что полученные от Вашингтона средства были грантом, а не долгами.

