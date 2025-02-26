Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 26 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал визит в США

Зеленский: Рабочая дата визита в США — 28 февраля
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон с рабочим визитом 28 февраля. Поездку в США украинский лидер анонсировал в ходе брифинга по вопросам соглашения о редкоземельных металлах, трансляция которого доступна на Youtube-канале издания «Общественное».

«Там есть рабочая дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита», — заявил Зеленский.

Он добавил, что повестка и остальные детали визита будут уточнены в ходе дальнейших переговоров президентских администраций США и Украины.

В ходе брифинга Зеленский заявил, что Украина не готова возвращать США даже десяти центов. Украинский лидер объяснил свое утверждение тем, что полученные от Вашингтона средства были грантом, а не долгами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие успеха сделки с США по металлам

      Дачники стали больше платить за вывоз мусора

      Пара обнаружила живую черепаху под уложенным десять лет назад полом

      Актера сериала «Половое воспитание» приговорили к 15,5 года тюрьмы за изнасилования

      Встречу Каллас с Рубио отменили в последний момент по одной причине

      Названа доля не знающих о самозапрете на кредиты россиян

      Маск назвал полным бардаком задержания кандидата в президенты Румынии

      Лавров встретился с эмиром Катара

      На Западе назвали неожиданный итог противостояния НАТО России

      В российском городе разлилась фекальная река

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше