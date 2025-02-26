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22:16, 26 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский уволил с должности командующего объединенными силами ВСУ

Зеленский уволил Гнатова с поста командующего объединенными силами ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил спустя восемь месяцев после назначения генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами (группировки войск, задействованные в проведении конкретных боевых операций) Вооруженных сил страны (ВСУ). Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Причина такого решения не уточняется.

Гнатов был назначен на должность 24 июня прошлого года. Он занял этот пост после отставки Юрия Содоля, которая произошла на фоне прорыва российских войск в районе Торецка и подготовки принудительной эвакуации жителей города. Содоль руководил ОС ВСУ менее полугода, с 11 февраля 2024 года.

До этого, весной 2023 года, Гнатов руководил обороной украинских войск в Бахмуте под командованием Александра Сырского, занимающего в настоящее время пост главнокомандующего ВСУ.

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