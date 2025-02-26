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18:06, 26 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о неготовности завершить конфликт

Зеленский: Сейчас речь не идет о какой-то заморозке конфликта
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Украину в ходе переговоров о соглашении по редкоземельным металлам в первую очередь интересует вопрос продолжение военной помощи США, поскольку Киев не намерен замораживать конфликт. О неготовности завершить боевые действия заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляция его выступления доступна на Youtube-канале издания «Общественное».

«Мой первый вопрос состоит в том, прекратит ли Америка военную помощь или нет? Сейчас речь не идет о какой-то заморозке войны. (...) Вы должны понимать, что мы завтра не закончим войну», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что поддержка США является для Украины вопросом выживания.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал свою поездку в Соединенные Штаты. Он сообщил, что намерен направиться с рабочим визитом в Вашингтон 28 февраля.

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