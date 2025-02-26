Зеленский заявил о неготовности завершить конфликт

Зеленский: Сейчас речь не идет о какой-то заморозке конфликта

Украину в ходе переговоров о соглашении по редкоземельным металлам в первую очередь интересует вопрос продолжение военной помощи США, поскольку Киев не намерен замораживать конфликт. О неготовности завершить боевые действия заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляция его выступления доступна на Youtube-канале издания «Общественное».

«Мой первый вопрос состоит в том, прекратит ли Америка военную помощь или нет? Сейчас речь не идет о какой-то заморозке войны. (...) Вы должны понимать, что мы завтра не закончим войну», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что поддержка США является для Украины вопросом выживания.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал свою поездку в Соединенные Штаты. Он сообщил, что намерен направиться с рабочим визитом в Вашингтон 28 февраля.