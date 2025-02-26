В России отреагировали на сообщения о желании трех стран направить войска на Украину

Депутат Колесник раскритиковал желание Запада направить войска на Украину

Желание Франции, Германии и Британии направить войска на Украину безжалостно по отношению к соотечественникам, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление главы французского Минфина Эрика Ломбара.

«Во-первых, все-таки это не президент Франции объявил. Во-вторых, для прекращения конфликта присылать большое количество войск, которые тоже будут уничтожены, — это по меньшей мере не жалеть своих соотечественников. И в-третьих, когда будет мир между Украиной и Россией, тогда можно будет о чем-то разговаривать. А пока это все художественный свист», — высказался Колесник.

Ранее Ломбар заявил, что Франция, Германия и Великобритания готовы направить войска на Украину для обеспечения прекращения огня, однако им нужна поддержка США. Он уточнил, что военные из Европы будут отправлены после окончания боевых действий, чтобы гарантировать соблюдение режима прекращения огня.

По словам главы Минфина Франции, другие европейские страны также согласны отправить своих военных на украинскую территорию. Он добавил, что президент США Дональд Трамп согласился на это, однако не уточнил, какие конкретные шаги может предпринять Вашингтон.

