Жительница Селидово рассказала о зверствах ВСУ перед уходом из города

РИА Новости: ВСУ перед уходом из Селидово убили мужа и мать местной жительницы

Жительница Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) Лилия Полякова рассказала о зверствах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед уходом из города. Об этом пишет РИА Новости.

Как утверждает собеседница агентства, 24 октября ее супруг и мать отправились в другую квартиру, чтобы посмотреть, в каком она состоянии. В квартире пришлось забивать окно, после чего они собирались обратно, однако слишком долго не возвращались.

«Мы пошли туда, с угла заворачиваем и видим картину: у меня супруг лежит на земле, расстрелянный, мама на лавочке. И началась перестрелка сильная. (...) Мы просидели 2,5 часа. Мы думали, что живы не будем», — вспоминает она.

По словам Поляковой, при отступлении украинские военные убивали мирных жителей. «Как сказали нам украинские [военные]: "Мы будем отступать, а вы — ждуны, вы получите... Мы снесем и сотрем все с земли"», — рассказала жительница Селидово.

Ранее житель Селидово Дмитрий обвинил ВСУ в том, что они расстреляли почти всех жильцов пятиэтажки по улице Щорса, 19. Мужчина отметил, что военные стучали в двери и пытались проникнуть в квартиры. Живы остались только те, кто не открыл, к ним не стали выбивать двери.