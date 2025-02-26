Жительница Великой Новоселки Лосева рассказала о расправе ВСУ над пенсионеркой

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились над проживавшей в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР) пенсионеркой Валентиной Баженовой. Об этом ТАСС заявила спасенная местная жительница Валентина Лосева.

«Она проживала одна на улице Советская. И когда она спросила ВСУшников, которые покидали Новоселку, что, мол, они нас бросают, они ответили, что у них приказ — стереть с лица земли Великую Новоселку», — рассказала жительница населенного пункта в ДНР.

Лосева рассказала о расправе ВСУ над пенсионеркой в начале 2025 года, по ее словам, Баженову нашли в подвале с перерезанным горлом после вопроса украинским солдатам. По словам местной жительницы, пенсионерку обвиняли в связях с российскими военными.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев обвинил ВСУ в вывозе мирных жителей Часова Яра «за руки и за ноги». Как утверждает военный эксперт, Вооруженные силы (ВС) РФ на направлении Часова Яра продолжают продвижение, в том числе и по флангам.