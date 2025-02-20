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01:22, 20 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ обвинили в вывозе мирных жителей «за руки и за ноги»

Киселев сообщил о попытках ВСУ насильно вывозить жителей из Часова Яра в ДНР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuetrs

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются насильно вывозить мирных жителей Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

Он рассказал, что отказывающихся покидать дома жителей вывозили «за руки и за ноги». «Я думаю, что в дальнейшем будет все равно проводиться расследование и Следственным комитетом РФ, и Генеральной прокуратурой России по дальнейшему вскрытию и документации фактов преступлений Вооруженных сил Украины на территории Донбасса», — добавил Киселев.

Как утверждает военный эксперт, Вооруженные силы (ВС) РФ на направлении Часова Яра продолжают продвижение, в том числе и по флангам.

Ранее появилась информация о том, что украинские военные прикрываются мирными жителями, отходя из Часова Яра. Когда бойцы ВСУ замечают российские дроны, они заставляют жителей садиться в свои машины, рассказал информатор.

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