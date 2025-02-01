Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:48, 1 февраля 2025Бывший СССР

Военные ВСУ прикрывались мирными жителями при отходе из Часова Яра

ТАСС: ВСУ прикрываются мирными жителями при отходе из Часова Яра
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрываются мирными жителями, отходя из Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор рассказал, что украинские военные отходят из Часова Яра, прикрываясь гражданскими.« Замечают наш дрон и специально сажают в свои машины мирных, потом сами грузятся и уезжают», — отметил он.

При этом неизвестно, куда солдаты ВСУ увозят мирных жителей и как с ними обращаются.

Ранее житель Часова Яра Павел Морковин обвинил ВСУ в грабеже имущества. По его словам, они вывозили награбленное на турецких броневиках Kirpi.

В январе российские военнослужащие захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра. Ее возвели еще до начала спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Уровень топлива в хранилищах упал до критической отметки

      Уничтожен безэкипажный катер в Черном море

      В США предсказали войну с Мексикой

      Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые профессии

      Военные ВСУ прикрывались мирными жителями при отходе из Часова Яра

      В аэропорту Ульновска ввели временные ограничения на полеты

      В Германии назвали Бербок тщеславной и позорной

      Трамп ушел от вопроса о разговоре с Путиным

      Житель Часова Яра обвинил ВСУ в грабеже имущества

      Россиянам рассказали о правилах сдачи квартиры в статусе самозанятого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше