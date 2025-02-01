Военные ВСУ прикрывались мирными жителями при отходе из Часова Яра

ТАСС: ВСУ прикрываются мирными жителями при отходе из Часова Яра

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрываются мирными жителями, отходя из Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор рассказал, что украинские военные отходят из Часова Яра, прикрываясь гражданскими.« Замечают наш дрон и специально сажают в свои машины мирных, потом сами грузятся и уезжают», — отметил он.

При этом неизвестно, куда солдаты ВСУ увозят мирных жителей и как с ними обращаются.

Ранее житель Часова Яра Павел Морковин обвинил ВСУ в грабеже имущества. По его словам, они вывозили награбленное на турецких броневиках Kirpi.

В январе российские военнослужащие захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра. Ее возвели еще до начала спецоперации на Украине.