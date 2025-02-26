Звезда «Очень странных дел» показала фигуру в бикини

21-летняя британская актриса Милли Бобби Браун снялась в бикини на отдыхе

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 63,2 миллиона подписчиков.

Звезда сериала Netflix «Очень странные дела» отправилась с подругами на отдых на острова Теркс и Кайкос. На одном из кадров она предстала, лежа в гамаке у моря в крошечном леопардовом бикини с красной окантовкой.

Также 21-летняя артистка продемонстрировала фото с яхты, откуда наблюдала за морскими животными. Кроме того, она снялась на пляже, где строила с приятельницами фигуры из песка.

Ранее в феврале Милли Бобби Браун в боди снялась для журнала Vanity Fair.