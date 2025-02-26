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16:34, 26 февраля 2025Экономика

Звезда «Женского стендапа» рассказала о закрытой за год ипотеке

Юмористка Мягкова рассказала, что закрыла ипотеку за год
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Ирина Mягкова / YouTube

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова сообщила, что закрыла ипотеку за год,
в интервью журналистке Саше Сулим, доступном на YouTube.

Популярная юмористка отметила, что для того, чтобы за короткий срок вернуть взятые у банка под процент деньги, ей пришлось много работать: по ее словам, в тот период она приняла участие в «800 тысячах концертов и реклам» и соглашалась на любые коммерческие предложения. Она призналась, что все это далось ей нелегко.

Мягкова добавила, что после выплаты ипотеки сначала сделала ремонт в своей квартире и квартире родителей, затем приобрела дачу и закрыла новый жилищный кредит и лишь потом стала позволять себе дорогие покупки. «Когда я закрыла ипотеку, я купила сумку. Это когда: "Я такая молодец, я закрыла ипотеку за год!"» — сообщила юмористка. При этом, уточнила Мягкова, сумка люксового бренда оказалась неудобной, и она надела ее лишь два раза.

Накануне стало известно, что певец Султан Лагучев купил дочери квартиру с видом на «Москва-Сити».

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