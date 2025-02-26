Звезду реалити-шоу поймали на пьяном вождении и арестовали

Звезду реалити-шоу Тони Рейнса арестовали в США за вождение в нетрезвом виде

Американскую звезду нескольких реалити-шоу на канале MTV Тони Рейнса арестовали за вождение в нетрезвом виде. О том, что участника телепрограмм поймали на пьяном вождении, стало известно порталу TMZ.

По данным издания, Рейнс был на свадьбе в штате Луизиана в США, после чего отправился в ресторан. Там звезда реалити-шоу подрался с неизвестным мужчиной, а затем покинул заведение и уехал на автомобиле.

Позднее Рейнса арестовали, ему предъявили обвинение в управлении транспортным средством в нетрезвом виде, управлении транспортным средством с пренебрежением безопасностью людей и имущества, а также нанесении телесных повреждений по неосторожности. Для него установили залог в размере 7500 долларов (порядка 643 тысяч рублей по текущему курсу).

Ранее сообщалось, что в США взяли под стражу звезду TikTok Фрэнка Венегаса, также известного как участник дуэта Island Boys. Его обвинили в хранении наркотиков и огнестрельного оружия.