Администрация Трампа решила аннулировать свыше 90 процентов контрактов USAID

AP: Администрация Трампа отменит более 90% контрактов USAID на $60 млрд.

Администрация президента США Дональда Трампа отменит более 90 процентов контрактов, заключенных Агентством США по международному развитию (USAID) на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на внутреннее распоряжение команды американского лидера.

Отмечается, что в документе отражены результаты исследования всех программ международной помощи. Согласно меморандуму, чиновники «устраняют значительные потери, вызванные десятилетиями институционального дрейфа».

Кроме того, планируется внести изменения в дальнейшие программы международной помощи, чтобы «разумно использовать деньги налогоплательщиков для продвижения американских интересов».

Ранее стало известно, что администрация Трампа начала массовые увольнения в USAID. Сообщается, что сокращения затронут тысячи сотрудников.

Позднее американский суд обязал Трампа разморозить иностранную помощь в течение двух дней. Отмечалось, что предыдущее подобное решение не было выполнено.

