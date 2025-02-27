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16:03, 27 февраля 2025Мир

Экс-посол заявил о готовности противников Трампа торпедировать любое соглашение с Россией

Экс-посол Антонов: Противники Трампа торпедируют любое соглашение с Россией
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Противники президента США Дональда Трампа торпедируют любое соглашение с Россией и позитивную динамику между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил бывший российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в своей колонке для «Ъ».

«Достаточно вспомнить крайне негативную реакцию демократических СМИ на беседу двух президентов, а также, разумеется, неблагоприятный информационный шлейф саммита в Хельсинки в 2018 году», — указал дипломат.

Антонов добавил, что Трамп еще в свой первый президентский срок хотел реализовать многие конструктивные идеи по улучшению отношений с Россией, однако его внутренние оппоненты блокировали подобные решения. Он также указал, что это происходило при поддержке стран Западной Европы.

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