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14:47, 27 февраля 2025Культура

Бари Алибасов рассказал о вони от Юрия Лозы

Продюсер Алибасов заявил, что певец Юрий Лоза мылся раз в три года
Ольга Коровина
Бари Алибасов

Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Бари Алибасов заявил, что музыкант Юрий Лоза очень редко мылся. Об этом он сообщил в интервью NEWS.ru.

По словам Алибасова, во времена гастролей группы «Интеграл» было невозможно находиться на сцене рядом с Лозой из-за сильного запаха. Юрий якобы ходил в одежде с черными от грязи манжетами. «Он всегда стоял на расстоянии шести метров от артистов, потому что от него воняло», — утверждает продюсер. Он добавил, что коллектив безуспешно уговаривал помыться певца, который принимал душ «один раз в три года».

Ранее Юрий Лоза объяснил отсутствие своих выступлений заговором в российском шоу-бизнесе. «Людям показывают артистов, которых они должны любить. Я в этом списке явно не в первых рядах. Против Лозы у них заговор», — утверждал композитор.

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