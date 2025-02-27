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14:42, 27 февраля 2025Россия

Белоусов поздравил Центр специального назначения с присвоением почетного наименования

Белоусов поздравил Центр специального назначения с почетным наименованием
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Харичков / РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил Центр специального назначения с почетным наименованием «гвардейский». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Министр посетил "ентр в День Сил специальных операций. Во время визита он также вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и прикрепил на Боевое знамя Центра знак отличия — Георгиевскую ленту.

«Присвоение Центру почетного наименования "гвардейский" — это очередная высокая оценка вашей работы. Это поддержание лучших традиций воинов Великой Отечественной войны, отличившихся в решающих ударах под Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, под Минском, Смоленском и Киевом», — сказал глава министерства.

Вместе с Белоусовым в Центр также приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Затем министр обороны возложил цветы к памятнику «специалисту Сил специальных операций».

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