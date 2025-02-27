Белоусов поздравил Центр специального назначения с присвоением почетного наименования

Белоусов поздравил Центр специального назначения с почетным наименованием

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил Центр специального назначения с почетным наименованием «гвардейский». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Министр посетил "ентр в День Сил специальных операций. Во время визита он также вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и прикрепил на Боевое знамя Центра знак отличия — Георгиевскую ленту.

«Присвоение Центру почетного наименования "гвардейский" — это очередная высокая оценка вашей работы. Это поддержание лучших традиций воинов Великой Отечественной войны, отличившихся в решающих ударах под Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, под Минском, Смоленском и Киевом», — сказал глава министерства.

Вместе с Белоусовым в Центр также приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Затем министр обороны возложил цветы к памятнику «специалисту Сил специальных операций».