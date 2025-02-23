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13:43, 23 февраля 2025Россия

Белоусов поблагодарил занявших Улаклы в ДНР бойцов

МО России: Министр Белоусов поблагодарил занявших Улаклы в ДНР бойцов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил бойцов группировки «Юг» за занятие населенного пункта Улаклы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в Telegram-канале Министерства обороны (МО) России.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады и 1472-го гвардейского мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Улаклы Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР. Помимо села Улаклы, подразделения группировки войск «Центр» заняли Новоандреевку.

22 февраля стало известно, что российские бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили триколор в селе Улаклы.

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