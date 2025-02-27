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15:24, 27 февраля 2025Россия

Бесследно исчезнувшая после учебы 17-летняя россиянка ругалась с родителями из-за денег

Бесследно исчезнувшая в Полевском студентка ругалась с родителями из-за денег
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В городе Полевской Свердловской области 17-летняя студентка техникума, бесследно исчезнувшая после занятий, накануне ругалась с родителями из-за денег. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации российского издания, у отца девушки пропала крупная сумма. Мать и дочь из-за этого повздорили. Деньги в итоге нашлись, однако после этого студентка перестала выходить на связь с родными.

Телефон студентки удалось обнаружить в торговом центре «Кит». На звонок ее подруги ответил незнакомец — сказал, что кто-то оставил мобильник в магазине.

Семья предположила, что девушка сейчас в Тюмени или Бисерти.

О пропаже студентки техникума на Урале стало известно 24 февраля. К поискам жительницы Полевского привлекли сотрудников полиции и волонтеров двух отрядов.

Знакомые отмечали, что в день исчезновения девушка вела себя странно — она пыталась кому-то отправить деньги с кредитной карты.

ЖЗЛ
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