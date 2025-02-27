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17:32, 27 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России предупредили о последствиях появления болгарской «Тунджи» у ВСУ

Депутат Колесник: Появление «Тунджи» у ВСУ повлияет на отношения РФ и Болгарии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Колесник

Андрей Колесник . Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Появление болгарского самоходного миномета «Тунджа» на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ), вероятно, повлияет на отношения Москвы и Софии, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат появился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Колесника, на складах Украины миномет не мог оказаться, поэтому это переданное ВСУ оружие.

На наши отношения, конечно, это повлияет. Они у нас и так не блестящие, а еще вот такие картинки не добавляют оптимизма

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

«Страны Евросоюза, особенно эти молодые, у них не очень хорошая экономика. Надо им осторожнее к таким вещам относиться. Потому что они, может быть, получили какую-то денежку за продажу оружия, но от разрыва экономических связей с Россией потеряют гораздо больше. Если совести нет, пусть хотя бы деньги считают», — заключил депутат.

Ранее в сети появился ролик, на котором впервые с начала специальной военной операции (СВО) был замечен болгарский самоходный миномет «Тунджа» на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). На записи показан выстрел из миномета, установленного на гусеничном тягаче МТ-ЛБ. Отмечается, что машина на видео — болгарская «Тунджа».

В конце 1960-х в СССР проработали вариант установки миномета калибра 120 миллиметров на шасси легкого тягача МТ-ЛБ, однако машину не приняли на вооружение Советской армии из-за разработки пушки-гаубицы-миномета 2А51. В конце 1970-х эту концепцию реализовали в Болгарии, создав машину SMM B1.10 Tundzha. Установку вооружили советским минометом М-120.

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