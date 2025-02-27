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16:46, 27 февраля 2025Наука и техника

На вооружении ВСУ впервые заметили болгарскую «Тунджу»

Самоходный миномет «Тунджа» на шасси МТ-ЛБ заметили на вооружении ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал bmpd

Болгарский самоходный миномет «Тунджа» впервые заметили на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

На записи показан выстрел из миномета, установленного на гусеничном тягаче МТ-ЛБ. Отмечается, что машина на видео — болгарская «Тунджа».

В конце 1960-х в СССР проработали вариант установки миномета калибра 120 миллиметров на шасси легкого тягача МТ-ЛБ, однако машину не приняли на вооружение Советской армии из-за разработки пушки-гаубицы-миномета 2А51. В конце 1970-х эту концепцию реализовали в Болгарии, создав машину SMM B1.10 Tundzha. Установку вооружили советским минометом М-120.

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