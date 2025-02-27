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14:31, 27 февраля 2025Бывший СССР

Буданов заявил о начале третьей мировой войны

Глава ГУР Украины Буданов считает, что третья мировая война уже началась
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что третья мировая война уже началась. Об этом он заявил в интервью «Укринформ».

Журналист спросил Буданова, является ли все происходящее на Украине третьей мировой войной или прелюдией к ней. «Это философский вопрос, зависит, как на это смотреть. Для меня – да», – заявил глава ГУР Украины.

Буданов объяснил это тем, что в конфликт вовлечено абсолютное большинство сильнейших стран мира.

Ранее Кирилл Буданов обвинил Запад в якобы продолжении поставки России комплектующие для ракет и дронов. «Если вы откроете любую из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов», — сказал он.

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