Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:37, 27 февраля 2025Культура

Буйнов извинился перед сбитой им пенсионеркой

Александр Буйнов извинился перед пенсионеркой, которую он сбил на переходе
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Певец Александр Буйнов выложил эмоциональный пост с извинениями перед пострадавшей в ДТП с его машиной женщиной. Публикацию артист выложил в своем официальном Telegram-канале.

По словам Буйнова, он окажет всю необходимую поддержку пенсионерке.

«Алле Николаевне будет оказана необходимая помощь и поддержка с моей стороны. Искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, быстро оказавшим помощь», — написал певец.

Также Александр обратил внимание на шумиху в средствах массовой информации, где публикуются в том числе ложные подробности происшествия.

«Многие начали спекулировать этой ситуацией, выдавая не соответствующую действительности информацию. Призываю быть аккуратными и внимательными при выборе источника информации», — добавил он.

Ранее стало известно, что пострадавшая в ДТП с участием Буйнова пенсионерка Алла Николаевна заявила, что певец признал свою вину в ДТП, еще находясь на месте аварии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о «плохо пахнущем» деле генерала Суровикина

      Российские военные захватили у ВСУ «невероятно редкий» пулемет. Как он выглядит?

      Депутат Рады раскрыл посредника в организации встречи Зеленского и Трампа

      Путин призвал быстрее внедрять в производство разработки ученых

      В России нескольких студенток похитили и жестоко пытали на автомойке. Что случилось с ними?

      Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с мошенниками

      Замгенсека ООН назвал «ударом под дых» сокращение помощи Запада

      Таксист обманул незрячего россиянина и списал с его карты полмиллиона рублей

      Блиновская выступила в суде и заявила о необходимости быть рядом с детьми

      Суд огласит приговор «королеве марафонов» по делу о неуплате налогов 3 марта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше