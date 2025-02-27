Буйнов извинился перед сбитой им пенсионеркой

Александр Буйнов извинился перед пенсионеркой, которую он сбил на переходе

Певец Александр Буйнов выложил эмоциональный пост с извинениями перед пострадавшей в ДТП с его машиной женщиной. Публикацию артист выложил в своем официальном Telegram-канале.

По словам Буйнова, он окажет всю необходимую поддержку пенсионерке.

«Алле Николаевне будет оказана необходимая помощь и поддержка с моей стороны. Искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, быстро оказавшим помощь», — написал певец.

Также Александр обратил внимание на шумиху в средствах массовой информации, где публикуются в том числе ложные подробности происшествия.

«Многие начали спекулировать этой ситуацией, выдавая не соответствующую действительности информацию. Призываю быть аккуратными и внимательными при выборе источника информации», — добавил он.

Ранее стало известно, что пострадавшая в ДТП с участием Буйнова пенсионерка Алла Николаевна заявила, что певец признал свою вину в ДТП, еще находясь на месте аварии.