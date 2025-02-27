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15:10, 27 февраля 2025Культура

Сбитая Буйновым пенсионерка заявила о признании им вины в ДТП

Пострадавшая в ДТП с Буйновым женщина заявила, что он признал вину в аварии
Андрей Шеньшаков
Александр Буйнов

Александр Буйнов. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Сбитая певцом Александром Буйновым женщина сообщила, что после ДТП артист признал свою вину и обещал помочь. Ее слова передает Telegram-канал Mash.

Пенсионерка Алла Николаевна рассказала журналистам, что «Лексус» Буйнова ехал с невысокой скоростью, она его видела, выходя на пешеходный переход, однако до последнего момента была уверена, что автомобиль остановится. После столкновения музыкант осмотрел бампер и, даже не подойдя к женщине, сел в машину, собираясь уехать, но скрыться помешали прохожие.

Кроме того, пенсионерка сообщила, что прибывшему на место происшествия ее сыну Буйнов сказал, что осознает свою вину в ДТП и готов помогать.

«Я виноват и готов решать все по закону», — процитировала пострадавшая слова певца.

Сообщается, что сейчас Алла находится в больнице и надеется, что известный артист оплатит лечение и необходимую реабилитацию, а также возместит моральный вред.

Ранее стало известно, что стало известно возможное наказание певца Александра Буйнова за сбитую на дороге женщину.

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