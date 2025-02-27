Стало известно возможное наказание Буйнова за сбитую на дороге женщину

Shot: Певца Буйнова могут лишить прав на два года за инцидент со сбитой женщиной

Народного артиста России Александра Буйнова могут лишить водительских прав за ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, возможное наказание артиста будет зависеть от того, какое заключение сделает медицинская комиссия, обследующая пострадавшую. Если вред здоровью будет оценен как легкий или средний, то Буйнов заплатит штраф до 37 тысяч рублей или лишится прав на срок до двух лет.

Если же женщина, на которую наехал автомобиль певца, получила тяжкий вред здоровью, то Буйнову будет грозить уголовная ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что причиной ДТП с участием Буйнова могли стать препараты, которые он принимал в ходе терапии. Также стало известно, что пенсионерка, которую певец сбил на пешеходном переходе в Подмосковье, работает воспитательницей детского сада.