Пострадавшая в ДТП с участием российского певца попала в больницу с травмой ноги

МВД: Сбитую машиной певца Буйнова госпитализировали с разрывом связки ноги

Начало событий в новости Стало известно возможное наказание Буйнова за сбитую на дороге женщину

Пострадавшая в результате наезда автомобиля, за рулем которого находился певец Александр Буйнов, госпитализирована с травмой ноги. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

По данным ведомства, ДТП произошло 26 февраля около 17:00 мск рядом с домом на Февральской улице в Апрелевке. Водитель автомобиля марки Lexus сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину 1963 года рождения.

Врачи диагностировали у пострадавшей разрыв связки ноги.

Травма считается причинением вреда здоровью средней тяжести. По закону Буйнову может грозить административное наказание за совершение ДТП в виде лишения водительских прав на управление транспортным средством сроком до двух лет.

Уголовная ответственность наступает в случае причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью и предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что причиной ДТП с участием певца могли стать препараты, которые он принимал в ходе терапии. Пенсионерка, которую он сбил на пешеходном переходе в Подмосковье, работает воспитательницей детского сада.