Названа возможная причина ДТП с участием Буйнова

Mash: На реакцию сбившего женщину Буйнова повлиял прием таблеток

Причиной ДТП с участием народного артиста России Александра Буйнова могли стать препараты, которые он принимал в ходе терапии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, на месте аварии Буйнов заявил, что не заметил женщину, переходившую дорогу, поэтому не успел среагировать. Журналисты предположили, что на реакцию артиста могли повлиять гормонотерапия и таблетки, которые снижают когнитивные функции. Сообщается, что с помощью таких лекарств певец борется с обнаруженным у него онкологическим заболеванием. По данным Mash, они уже вызывали у музыканта потерю сознания и головокружение: в 2023 году он упал с велосипеда и разбил голову.

Ранее стало известно, что пенсионерка, которую сбил Буйнов, работает воспитательницей детского сада. Также сообщалось, что на вопрос о ДТП певец отреагировал матом.