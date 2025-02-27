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11:11, 27 февраля 2025Культура

Буйнов матом прокомментировал инцидент со сбитой женщиной

Mash: Певец Буйнов матом отреагировал на вопрос о сбитой им женщине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов матом отреагировал на вопрос об инциденте с женщиной, сбитой им на пешеходном переходе в Подмосковье. Его цитирует Telegram-канал Mash.

Певец в нецензурной форме заявил, что ему все надоели.

Канал отмечает, что согласно данным освидетельствования, на момент ДТП исполнитель был трезв.

Ранее была раскрыта личность сбитой Буйновым женщины. До этого сообщалось, что певец прятался от пострадавшей.

Сообщения о том, что Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье появились в четверг, 27 февраля.

Вот это да!
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