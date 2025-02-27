Буйнов матом прокомментировал инцидент со сбитой женщиной

Mash: Певец Буйнов матом отреагировал на вопрос о сбитой им женщине

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов матом отреагировал на вопрос об инциденте с женщиной, сбитой им на пешеходном переходе в Подмосковье. Его цитирует Telegram-канал Mash.

Певец в нецензурной форме заявил, что ему все надоели.

Канал отмечает, что согласно данным освидетельствования, на момент ДТП исполнитель был трезв.

Ранее была раскрыта личность сбитой Буйновым женщины. До этого сообщалось, что певец прятался от пострадавшей.

Сообщения о том, что Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье появились в четверг, 27 февраля.