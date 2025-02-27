Раскрыты подробности ДТП с участием Буйнова

Mash: Сбивший пенсионерку певец Буйнов прятался от пострадавшей после ДТП

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов прятался от женщины, которую сбил на пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам пострадавшей, исполнитель боялся, что его узнают и пытался покинуть место ДТП. Пенсионерка также рассказала, что перед инцидентом убедилась, что на подъезде к пешеходному переходу нет машин, и переходила дорогу по зебре, когда неожиданно появился внедорожника Lexus LX 570 певца.

«Женщину спасла реакция — она быстро отскочила в сторону. Водитель все видел и даже не подошел посмотреть, в порядке ли пешеход», — говорится в сообщении. По предварительным данным, у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье.