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10:23, 27 февраля 2025Культура

Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье

Mash: певец Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошел в среду, 26 февраля, около 18 часов вечера в Наро-Фоминском округе. Отмечается, что исполнитель находился за рулем внедорожника Lexus LX 570. Он наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре, пишет канал. После этого пострадавшая была доставлена в больницу с разрывом связок.

Ранее Буйнов опроверг информацию о своей госпитализации.

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