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10:48, 27 февраля 2025Культура

Раскрыта личность сбитой Буйновым женщины

Shot: Певец Александр Буйнов сбил на машине воспитательницу детского сада
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пенсионерка, которую на пешеходном переходе в Подмосковье сбил народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов, работает воспитательницей детского сада. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, пострадавшей является 61-летняя Алла Николаевна. На данный момент она находится в больнице с разрывом связок и жалуется на плохое самочувствие, уточняет канал. Также отмечается, что ей «сложно говорить».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Александр Буйнов прятался от женщины, которую сбил на пешеходном переходе.

Сообщения о том, что Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье появились в четверг, 27 февраля.

Вот это да!
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