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12:36, 27 февраля 2025Культура

Буйнов опроверг информацию об оставлении места ДТП в Подмосковье

Певец Александр Буйнов заявил, что не скрывался с места ДТП в Подмосковье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов опроверг информацию о том, что он скрылся с места ДТП в Подмосковье. Его слова приводит ТАСС в Telegram-канале.

«В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет. С места происшествия не скрывался — все запротоколировано полицией», — заявил исполнитель.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что Буйнов превысил скорость перед наездом на женщину в Подмосковье. Уточнялось также, что он вышел из машины только тогда, когда приехали сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел 26 февраля около 18:00 в Наро-Фоминском округе.

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