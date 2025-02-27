Shot: Певец Александр Буйнов превысил скорость перед наездом на пенсионерку

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов превысил скорость перед наездом на женщину в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, разрешенная скорость на участке перед пешеходным переходом в Апрелевке, где произошло ДТП, 20 километров в час. Артист ехал со скоростью 56 километров в час и не притормозил перед зеброй, пишет канал.

Уточняется также, что исполнитель вышел из машины только в момент, когда приехали сотрудники ГИБДД.