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11:57, 27 февраля 2025Культура

Буйнов превысил скорость перед наездом на пенсионерку

Shot: Певец Александр Буйнов превысил скорость перед наездом на пенсионерку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов превысил скорость перед наездом на женщину в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, разрешенная скорость на участке перед пешеходным переходом в Апрелевке, где произошло ДТП, 20 километров в час. Артист ехал со скоростью 56 километров в час и не притормозил перед зеброй, пишет канал.

Уточняется также, что исполнитель вышел из машины только в момент, когда приехали сотрудники ГИБДД.

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