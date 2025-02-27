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17:15, 27 февраля 2025Культура

Буйнова назвали уродом под постом про Масленицу

Певца Александра Буйнова осудили в социальных сетях за сбитую на дороге женщину
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пользователи социальных сетей выступили с жесткой критикой певца Александра Буйнова после ДТП, в котором он сбил переходящую через дорогу пенсионерку. Негативные комментарии подписчики оставляют под постом артиста, посвященного Масленице.

Некоторые считают, что Буйнов должен был сразу выйти на связь и с пострадавшей женщиной, и со своими поклонниками, ведь сам инцидент произошел еще накануне вечером. По мнению пользователей, Александр также недостойно повел себя в ситуации, так как не вышел оказать помощь женщине, а сидел в своей машине до приезда правоохранителей.

«Все масленичное настроение как рукой сняло. Грустные новости», — написала одна из поклонниц певца.

Нашлись и более радикально настроенные комментаторы, которые выразили мнение, что поведение Буйнова сразу после аварии — проявление качеств плохого человека.

«Моральный урод, больше никто. Надо было выйти и оказать помощь, а не сидеть запершись», — написал один из пользователей.

В итоге артисту пришлось закрыть комментарии к публикации, удалив наиболее жесткие сообщения.

Позже стало известно, что Буйнов все-таки выложил пост с извинениями, в которых пообещал оказать сбитой им женщине всю необходимую помощь и поддержку. Также он посоветовал своим фанатам не верить слухам, которые приукрашивают подробности случившегося.

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