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03:00, 27 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Психоаналитик назвала причины возвращения к бывшим партнерам

Психоаналитик Лодзь: Дружба с бывшим часто служит инструментом контроля
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Возвращение бывших партнеров — распространенное явление с разнообразными причинами, рассказала психоаналитик, преподаватель Московского института психологии Анна Лодзь. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

«Часто это продиктовано невыносимостью одиночества и страхом потерять контроль над бывшим партнером, особенно при созависимых отношениях. Желание заполнить внутреннюю пустоту может быть реальной, порой неосознанной причиной возобновить именно прошлые отношения — вернуться туда, где был когда-то счастлив, хотя эти воспоминания могут быть лишь идеализированной фантазией», — поделилась психоаналитик.

По ее словам, подтолкнуть к попытке вернуть прошлого партнера может также неудовлетворенность новыми отношениями. Не стоит забывать и о возможном желании отомстить, причинить боль бывшему партнеру через манипуляции, контроль и чувство вины, подчеркнула Лодзь. Еще один важный фактор — это неразрешенные конфликты и недосказанность, которые могут быть поводом для возобновления общения, но не обязательно отношений, сказала она. Также играет важную роль идеализация прошлого, забывание негативных моментов, добавила эксперт.

«Желание бывшего партнера возобновить отношения не всегда искренне. За ним могут скрываться попытки решить личные проблемы, компенсировать одиночество или неуверенность, а не стремление к восстановлению отношений. Предлагаемая "дружба" часто служит инструментом контроля, манипуляции или жажды власти, а не истинного желания поддерживать дружеские связи. Поэтому к подобным инициативам следует подходить с осторожностью, анализируя действия, а не слова, и оценивая их влияние на ваше эмоциональное состояние», — высказалась Лодзь.

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Если бывший хочет вернуться, стоит оценить собственные чувства: дискомфорт может стать серьезным сигналом, предупредила эксперт. Она призвала вспомнить причины расставания, подумать о том, решены ли проблемы, изменился ли партнер на деле, а не на словах, соответствует ли возвращение вашим целям. «Не торопитесь, дайте себе время. Установите четкие границы и правила в общении. Обратитесь за поддержкой. Решение должно основываться на вашем благополучии. Не бойтесь сказать "нет"», — заключила психоаналитик.

Ранее семейный психолог Яна Катаева рассказала о том, как восстановить доверие в отношениях после измены. Самой сложной задачей на первом этапе она назвала готовность разделить тяжелые чувства партнера и его негативные эмоции.

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