Депутат Рады пожаловалась на отстранение парламента от работы над соглашением с США

Депутат Рады Фриз: Парламент отстранили от работы над соглашением с США

Депутат Верховной Рады Украины Ирина Фриз заявила, что правительство республики фактически отстранило парламент от работы над соглашением с США по редкоземельным металлам. Ее слова передает ТАСС.

«Правительство фактически отстранило Верховную раду от работы над документом, хотя по закону соглашение должно быть ратифицировано парламентом», — заявила нардеп.

Она добавила, что депутаты Рады последние два дня просят пояснения по соглашению, которое может быть подписано 28 февраля, а в самом документы могут быть указаны важные детали, с которыми депутаты не могут ознакомиться.

Ранее президент республики Владимир Зеленский заявил, что договор между Украиной и США по редкоземельным металлам не потребует ратификации в отличие от последующего соглашения о создании инвестиционного фонда.