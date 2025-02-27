Зеленский раскрыл деталь договора по редкоземельным металлам

Зеленский: Договор с США по редкоземельным металлам не требует ратификации

Договор между Украиной и США по редкоземельным металлам не потребует ратификации в отличие от последующего соглашения о создании инвестиционного фонда. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в эфире телеканала «Общественное».

«Это рамочное соглашение, это про новые вещи, не прошлые… Сегодня вы не сможете вкладывать деньги в инвестиционный фонд, потому что нет следующего договора про фонд, и там будут отношения партнеров, деньги», — раскрыл детали Зеленский.

Украинский лидер отметил, что соглашение о создании инвестиционного фонда потребует ратификации в Верховной Раде. Зеленский также подчеркнул, что в тексте документа указано, что Украина не является должником США.

Ранее сообщалось, что правительство Украины одобрило подписание ресурсной сделки с США. Как рассказал премьер-министр республики Денис Шмыгаль, стороны создадут Инвестиционный фонд восстановления, который станет совместной собственностью и будет управляться властями обеих стран.