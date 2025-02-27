Депутаты Рады решили обсудить с министром обороны возможный срыв поставок оружия из США

Рада вызвала министра обороны Украины Умерова из-за угрозы срыва поставок из США

Депутаты Верховной Рады Украины вызвали министра обороны страны Рустема Умерова из-за угрозы срыва поставок оружия из США. Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Роман Костенко поставил на голосование дать поручение Комитету провести заседание по обеспечению вооружения в случае возникновения проблем поставок из США, с обязательным присутствием министра Рустема Умерова», — написал он.

По словам парламентария, соответствующее решение было принято. Его поддержали 234 депутата Верховной Рады.

Ранее стало известно, что Госдеп США обсуждает возможность дополнительных исключений для Киева из заморозки зарубежной помощи. Источники издания Politico рассказали, что в случае одобрения исключений, Госдеп выйдет за рамки разрешений на дальнейшее оказание помощи, которые ранее дал госсекретарь США Марко Рубио.