Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 27 февраля 2025Россия

Девятиклассника обвинили в изнасиловании сотрудницы администрации после корпоратива

V1: В Иловле школьника обвинили в изнасиловании сотрудницы администрации
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

В рабочем поселке Иловля Волгоградской области девятиклассника обвинили в изнасиловании сотрудницы местной администрации после корпоратива. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По информации российского издания, школьника пригласили на праздник сыграть Деда Мороза. На вечеринке было много алкогольных напитков, веселье чиновников перевалило за полночь. 23-летняя работница перебрала со спиртным и ее вызвались проводить подруга и юноша.

По одной из версий, коллега девушки ушла на половине пути, а старшеклассник довел сотрудницу администрации до дома и якобы заночевал. Утром девушка пришла в полицию и заявила о надругательстве над ней.

Одна из бывших чиновниц в разговоре с V1.ru отметила, что в регионе были запрещены новогодние корпоративы. Однако несмотря на это, сотрудники устроили праздник. Девушке было отправлено сообщение в мессенджере, но она отказалась.

Бабушка мальчика, которого заподозрили в преступлении, предположила, что его сильно напоили. Пенсионерка отметила, что юноша довольно рослый и его часто звали играть Деда Мороза. Она подтвердила, что старшеклассника задержали. «Нас всех по разным комнатам, углам разбросали, чтобы мы даже не общались. Полиция, следователи, адвокаты, начальник полиции, адвокаты — кого здесь только не было. Они просто все кричали», — поделилась женщина.

По версии пенсионерки, пьяная чиновница могла соблазнить несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летний школьник попал в больницу после попытки изнасилования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Начались переговоры России и США в Стамбуле

      ФСБ возбудила дело на пятерых железнодорожников за махинации на экзамене

      Под Черниговом из-за взрыва пострадал объект критической инфраструктуры

      Россиянам назвали способ продать квартиру подороже

      В Чечне пригрозили уничтожением «евроичкерийцам» и их «радужным друзьям»

      Игрок «Ростова» оценил шансы на снятие санкций с российского футбола

      Стало известно требование Зеленского для подписания расширенного соглашения по недрам

      Раскрыты действия Буйнова после инцидента со сбитой женщиной

      Назван срок запуска электрички между Сириусом и Сухумом

      Названа возможная причина ДТП с участием Буйнова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше