Девятиклассника обвинили в изнасиловании сотрудницы администрации после корпоратива

V1: В Иловле школьника обвинили в изнасиловании сотрудницы администрации

В рабочем поселке Иловля Волгоградской области девятиклассника обвинили в изнасиловании сотрудницы местной администрации после корпоратива. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По информации российского издания, школьника пригласили на праздник сыграть Деда Мороза. На вечеринке было много алкогольных напитков, веселье чиновников перевалило за полночь. 23-летняя работница перебрала со спиртным и ее вызвались проводить подруга и юноша.

По одной из версий, коллега девушки ушла на половине пути, а старшеклассник довел сотрудницу администрации до дома и якобы заночевал. Утром девушка пришла в полицию и заявила о надругательстве над ней.

Одна из бывших чиновниц в разговоре с V1.ru отметила, что в регионе были запрещены новогодние корпоративы. Однако несмотря на это, сотрудники устроили праздник. Девушке было отправлено сообщение в мессенджере, но она отказалась.

Бабушка мальчика, которого заподозрили в преступлении, предположила, что его сильно напоили. Пенсионерка отметила, что юноша довольно рослый и его часто звали играть Деда Мороза. Она подтвердила, что старшеклассника задержали. «Нас всех по разным комнатам, углам разбросали, чтобы мы даже не общались. Полиция, следователи, адвокаты, начальник полиции, адвокаты — кого здесь только не было. Они просто все кричали», — поделилась женщина.

По версии пенсионерки, пьяная чиновница могла соблазнить несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летний школьник попал в больницу после попытки изнасилования.

