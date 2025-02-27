Дочь Кадырова объявила об уходе из власти

Дочь Кадырова Айшат заявила, что оставляет пост зампреда кабмина Чечни ради моды

Дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат объявила об уходе из власти региона. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Кадыровой, она покидает пост зампреда кабмина Чечни. Он отметила, что работа заместителем председателя правительства была для нее важным опытом, однако эта должность больше подходит «для сильного мужчины».

Айшат Кадырова рассказала, что решила полностью посвятить себя моде. «С радостью сообщаю, что я возвращаюсь (...) в модный бизнес, буду радовать всех женщин (...) Самое главное, что я продолжаю идти по пути своего дедушки [Ахмата Кадырова]» — заявила дочь главы Чечни в обращении к подписчикам.

Дочь Кадырова занималась модным бизнесом с 2017 по 2020 годы, после этого стала замминистра культуры Чечни, а с 2021 по 2023 годы возглавляла министерство.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний сын Рамзана Кадырова Адам получил новую медаль.