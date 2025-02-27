Две россиянки предстанут перед судом за доведение знакомой до суицида

В Москве осудят двух девушек за доведение знакомой до самоубийства

В Москве осудят двух девушек за доведение знакомой до суицида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Девушкам предъявлено обвинение по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемые знали, что потерпевшая легко поддается чужому влиянию и не имеет близких. В течении длительного времени они систематически унижали и жестоко обращались с ней. Одна из фигуранток регулярно вымогала у девушки деньги — общая сумма составила более 2,5 миллиона рублей.

13 сентября 2024 года в квартире на Новосущевской улице обвиняемые, угрожая и оскорбляя, применили к пострадавшей насилие. В результате их действий потерпевшая решила покончить с жизнью. Ее нашли под окнами дома, доставили в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следователи провели сложные судебные экспертизы. Выводы экспертов в совокупности с другими доказательствами полностью доказывают вину обвиняемых. Были изъяты и осмотрены мобильные телефоны, в которых обнаружены записи, подтверждающие их причастность к преступлению.

Собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что обманувшему российского подростка мошеннику предъявили обвинение.