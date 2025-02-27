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18:39, 27 февраля 2025Силовые структуры

Экс-замминистра транспорта Чалик отказался признавать вину по делу о растрате

Экс-замминистра транспорта Чалик не признал вину по делу о растрате
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший заместитель министра транспорта Игорь Чалик не признал вину по делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС.

В суде Чалик заявил, что не чувствует себя виноватым. По его словам, все, что он делал, совершал честно и открыто.

Ранее сообщалось, что следствие ходатайствует об аресте экс-замминистра.

О задержании Чалика по подозрению в преступлении по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ стало известно ранее, 26 февраля. Правоохранителям бывший замминистра признался, что выписывал себе премии, однако не согласился с предъявленной суммой в 4,2 миллиона рублей.

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